В Україні через грозу без світла залишилось майже 100 населених пунктів. На двох людей впали дерева — вони загинули

В Україні через негоду знеструмлено 99 населених пунктів у восьми областях.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

У Донецькій області світла немає у 29 містах та селах, в Одеській — у 23, у Кіровоградській — у 16, а у Черкаській — у 14.

Значно менше проблем з електрикою виникло у Київській області — без світла поки залишаються пʼять міст та сіл, така ж ситуація і в Миколаївській області.

Дніпропетровська область також залишилась без електрики — там постраждали чотири населені пункти, а в Луганській — три.

Бригади обленерго працюють над усуненням неполадок.