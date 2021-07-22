В Одесі через зливу затопило вулиці. Без електрики кілька районів

Сильна злива в ніч на 22 липня в Одесі викликала повінь — низку міських вулиць затопило, негода повалила десятки дерев, а в деяких районах немає електрики.

Про це повідомляють «Думська» і ДСНС.

Злива затопила центр міста і кілька районів. Під водою опинилися Генуезька, Французький бульвар, Дерибасівська, центральна алея Аркадії та ін. Також підтоплені підʼїзди багатоквартирних будинків.

За інформацією Гідрометцентру, в місті за годину випало 31 мм опадів.

Рятувальники повідомляють, що 22 рази приїжджали на виклики щодо відкачування води в будівлях. Вони евакуювали 11 мешканців та врятували 7 людей.

Через негоду літаки, які мали приземлитися в Одесі, направили в інші аеропорти — рейс LOT з Варшави повернувся в місце вильоту, а літак Azur Air Ukraine полетів до Борисполя.