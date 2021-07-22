В Одессе из-за ливня затопило улицы. Без электричества несколько районов

Сильный ливень в ночь на 22 июля в Одессе вызвал наводнение — ряд городских улиц затопило, непогода повалила десятки деревьев, а в некоторых районах нет электричества.
Об этом сообщают «Думская» и ГСЧС.
Ливень затопил центр города и несколько районов. Под водой оказались Генуэзская, Французский бульвар и Дерибасовская, центральная аллея Аркадии. Также подтоплены подъезды многоквартирных домов.
По информации гидрометцентра, в городе за час выпал 31 мм осадков.
Спасатели сообщают, что 22 раза приезжали на вызовы по откачке воды в зданиях. Они эвакуировали 11 жителей и спасли 7 человек.
Из-за непогоды самолеты, которые должны были приземлиться в Одессе, направили в другие аэропорты — рейс LOT из Варшавы вернулся в место вылета, а самолет Azur Air Ukraine полетел в Борисполь.
- 19 июля из-за дождя затопило Киев. Под водой оказались десятки улиц, а две станции метро пришлось закрывать из-за затопления. Мэр города заявил, что за 30 минут выпало 18 мм осадков. Это почти недельная норма.