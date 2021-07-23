В Украине из-за непогоды подтоплены десятки домов, ветер повалил 90 деревьев и повредил 100 крыш. Погибли два человека

В Украине из-за дождей и гроз 13 населенных пунктов в трех областях остались без электричества, десятки жилых домов подтопило, а порывы сильного ветра повредили 100 крыш и повалили 90 деревьев. Погибли два человека.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 07:00 пятницы, 23 июля, обесточены девять населенных пунктов в Киевской области, три — в Донецкой и один — в Кировоградской.

К тому же в городах Дружковка, Константиновка, Славянск, Мирноград, поселке Ямполь и селе Кондратовка в Донецкой области повреждены кровли 58 частных и восьми многоквартирных жилых домов, трех школ и восьми административных объектов. Ветер повалил 33 дерева.