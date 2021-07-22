Прогноз погоди на вихідні: грози та спека відступлять, у Карпатах до +11 °С

Україна після встановлення низки температурних рекордів повертається до майже нормальних літніх показників, помірна погода залишиться до понеділка.

За прогнозом Sinoptik.ua, погоду у п’ятницю й вихідні визначить атмосферний фронт із північної Атлантики, буде сухо та вітряно. Практично ніде на території країни не дощитиме, можуть пройти тільки невеличкі локальні дощі у неділю у Сумській області та в понеділок у Чернівецькій області.

Температура води у Чорному морі біля Одеси +22 °С, в Азовському морі біля Бердянська — до +28 °С.

На заході України 23—26 липня температура повітря ідеальна для літа: +23...+27 °С. Буде сухо та переважно сонячно. У вихідні вітер ослабне. А на початку тижня південно-східний вітер посилиться до 4 м/с.