Прогноз погоды на выходные: грозы и жара отступят, в Карпатах до +11 °С

Украина после установления ряда температурных рекордов возвращается к почти нормальным летним показателям, умеренная погода останется до понедельника.

По прогнозу Sinoptik.ua, погоду в пятницу и выходные определит атмосферный фронт с северной Атлантики, будет сухо и ветрено. Практически нигде на территории страны не будет дождя, могут пройти только небольшие локальные дожди в воскресенье в Сумской области и в понедельник в Черновицкой области.

Температура воды в Черном море возле Одессы +22 °С, в Азовском море возле Бердянска — до +28 °С.

На западе Украины 23—26 июля температура воздуха идеальна для лета: +23...+27 °С. Будет сухо и преимущественно солнечно. В выходные ветер ослабнет. А в начале недели северо-западный ветер усилится до 4 м/с.