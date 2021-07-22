В Китае наводнение унесло жизни 33 человек

В результате наводнения в провинции Хэнань в центральном Китае пострадали около трех миллионов человек. Еще 33 человека — погибли.

Об этом 22 июля сообщили местные власти, пишет CGTN.

Сильные дожди, которые начались в провинции 20 июля, привели к разрушительному наводнению. Потоки воды затопили улицы, тоннели, подземку и метрополитен. Местным властям пришлось полностью приостановить работу метро, которое состоит из 153 станций.

Наводнение нанесло ущерб инфраструктуре и посевам и дожди продолжаются до сих пор, что мешает проведению спасательных операций и уборочных работ.

Общественность обращает внимание на то, что китайские мегаполисы, которые существенно разрослись, имеют устаревшую систему дамб и водохранилищ.

В соцсетях жители Чжэнчжоу публикуют видео с затопленными автомобилями, вагонами метро и провалившимся асфальтом. Только за один день в городе выпало от 250 до 329 мм осадков, тогда как в регионе — от 50 до 90 мм.