Повені у Західній Європі забрали життя майже 200 людей. Ще стільки ж вважаються зниклими безвісти

У Західній Німеччині зростає кількість жертв стихійного лиха — щонайменше 160 осіб загинули та 170 — зникли безвісти.

Про це пише Deutsche Welle.

Кількість жертв може зрости, оскільки на пʼятий день пошукової операції рятувальникам вдалося оглянути не всі місця, які постраждали від дощу.

Знайдені тіла жертв спершу ідентифікують, а потім повідомляють про це родичів. До загиблих «ставляться з якнайбільшим пієтетом», заявив журналістам заступник керівника поліції Кобленца Юрґен Зюз.

Збитки від стихійного лиха обійдуться страховим компаніям на суму від двох до трьох мільярдів доларів. Самому лише німецькому страховому концерну Allianz доведеться виплатити за страховими угодами від 200 до 300 мільйонів доларів.

Аналогічна ситуація й у Бельгії, там досі шукають тіла загиблих. Наразі рятувальники виявили 36 тіл. Близько сотні людей вважаються зниклими безвісти.

Повені, викликані рясними дощами, торкнулися також низки регіонів Нідерландів, Франції, Австрії та Швейцарії.