Китайська провінція Хенань потерпає від повені. Загинули щонайменше 12 осіб

Китайська провінція Хенань потерпає від повені через сильні зливи, які тривають від вихідних. У столиці провінції Чженчжоу вийшла з берегів річка — вода затопила вулиці і станції метро.

Про це повідомляють AFP і CGTN.

У соцмережах жителі Чженчжоу публікують відео із затопленими автомобілями, вагонами метро та проваленим асфальтом. Тільки за одну добу в Чженчжоу випало від 250 до 329 мм опадів, тоді як в регіоні — від 50 до 90 мм.

У місті через потоп загинули 12 осіб — вони потонули в метро. Ще пʼять осіб отримали поранення.

Неподалік міста Лоян ураган пошкодив дамбу Іхетань. В її конструкції зʼявився 20-метровий пролом. Армія попередила, що гребля може впасти в будь-який момент.

У десятках міст перебої з електрикою і транспортним сполученням. Влада провінції евакуювала з небезпечних районів понад 100 тисяч людей.