У п’ятницю в Києві зафіксували черговий температурний рекорд

У п’ятницю, 16 липня, синоптики зафіксували найвищу температуру для цього дня за всю історію спостережень.
Про це пише пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
«За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 16 липня у Києві середньодобова температура повітря становила +28,8 °С, що на 0,4 °С вище за рекордне значення температури для цього дня 1931 року», — йдеться у повідомленні.
Там зазначили, що така температура на 7,6 °С перевищила кліматичну норму для цього дня.
- В останні кілька тижнів майже в усій Європі встановилася спекотна погода. У різних частинах північної півкулі через це відбуваються сильні пожежі. Північна Європа, Канада та США потерпають від рекордних температур, що призводить до загибелі людей.
- Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського повідомила, що в Києві ніч проти 15 липня стала найтеплішою за останні 140 років. Від початку календарного літа у столиці зафіксували вже 12 температурних рекордів.