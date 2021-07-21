У Києві можна записатися на вакцинацію препаратом Moderna

В Києві відкрили онлайн-запис на щеплення вакциною Moderna в МВЦ з 22 до 25 липня.

Про це повідомляє медична інформаційна система Helsi.

Отримати щеплення вакциною Spikevax Moderna можуть всі охочі від 18 років, але для цього потрібно записатися — тут.

А от щеплення вакциною Comirnaty від Pfizer в МВЦ можуть отримати кияни від 60 років. Також в МВЦ доступна вакцина CoronaVac для всіх охочих.

А з 23 липня можна записатись до будь-якого пункту щеплень на базі медзакладів незалежно від місця проживання, реєстрації або прийому сімейного лікаря.

Дані про запис — дата, час та номер бригади — будуть доступні у додатку Helsi. Завантажити його можна в Google Play або App Store.

30 листопада 2020 року Moderna оголосила остаточні результати третьої фази випробувань своєї вакцини. Вони довели її ефективність на 94,1%. Зокрема, препарат гарантує захист від важкого перебігу COVID-19. Через пів року після введення другої дози препарату вакцина ефективна на 90%.

Вакцина може зберігатися у звичайному домашньому або медичному холодильнику до 30 днів і не втрачати своїх властивостей. Препарат не псується в умовах стандартних температур холодильника — від +2 °C до +8 °C.

10 липня Євросоюз розкрив статистику побічних ефектів після вакцинації. Вакцина Moderna на 20 мільйонів щеплень показала 19 випадків захворювань серця.