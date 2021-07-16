Суперечку «Голосу» про звільнення Железняка з посади глави фракції розсудить Регламентний комітет Ради

Комітет Верховної Ради з питань регламенту та депутатської етики надасть висновок щодо звільнення глави фракції «Голосу» Ярослава Железняка.

Про це заявив глава Ради Дмитро Разумков на брифінгу 16 липня.

Йдеться про засідання фракції, яке відбулося 12 липня. Тоді 11 депутатів проголосували за звільнення Железняка з посади керівника фракції, але він спростовував цю інформацію, мовляв потрібно 14 голосів.

«Від однієї та другої частини народних депутатів надійшли протилежні позиції щодо того засідання, яке відбулося, або не відбулося. Згідно з положеннями, там є колізії. Це моя особиста думка. Але для того, щоб бути максимально обʼєктивним, обидва ці звернення спрямовані до Регламентного комітету», — наголосив спікер парламенту.

Разумков зазначив, що Регламентний комітет дасть свій висновок, заслухавши обидві сторони.

«Питань до якісної, професійної і неупередженої роботи регламентного комітету немає ні в мене, ні в колег. Тому я думаю, що це якраз буде базисом, на якому ми зможемо далі рухатися і, сподіваюся, розвʼяжемо це питання, надалі» — додав він.