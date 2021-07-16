Спор «Голоса» об увольнении Железняка с должности главы фракции рассудит Регламентный комитет Рады

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента и депутатской этики предоставит заключение об увольнении главы фракции «Голоса» Ярослава Железняка.

Об этом заявил глава Рады Дмитрий Разумков на брифинге 16 июля.

Речь идет о заседании фракции, которое состоялось 12 июля. Тогда 11 депутатов проголосовали за увольнение Железняка с должности руководителя фракции, но он опровергал эту информацию, мол нужно 14 голосов.

«От одной и второй части народных депутатов поступили противоположные позиции относительно того заседания, которое состоялось, или же нет. Согласно положениям, там есть коллизии. Это мое личное мнение. Но для того, чтобы быть максимально объективным, оба эти обращения направлены в Регламентный комитет», — подчеркнул спикер парламента.

Разумков отметил, что Регламентный комитет даст свое заключение, заслушав обе стороны.

«Вопросов к качественной, профессиональной и беспристрастной работы регламентного комитета нет ни у меня, ни у коллег. Поэтому я думаю, что это как раз будет базисом, на котором мы сможем дальше двигаться и, надеюсь, решим этот вопрос, в дальнейшем», — добавил он.