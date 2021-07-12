Нардеп Устінова повідомила, що Железняк більше не голова фракції «Голос». Але той заперечує

Народний депутат партії «Голос» Олександра Устінова повідомила, що Ярослава Железняка звільнили з посади голови фракції. Однак сам він це заперечує.

Про це вони обидва написали на своїх сторінках у Facebook 12 липня: тут — Устінова, а тут — Железняк.

«Фракція політичної партії «Голос» на своєму засіданні проголосувала за звільнення з посади керівника фракції Ярослава Железняка. Тепер тимчасово виконувати обов'язки голови фракції буде кіборг Роман Костенко, заступник керівника фракції. За таке рішення проголосували 11 народних депутатів, або більшість членів фракції у Верховній Раді. Лист з відповідним рішенням був надісланий спікеру парламенту Дмитру Разумкову», — написала Устінова.

Однак сам Железняк заявив, що з подивом дізнався новину про своє звільнення і зазначив, що для такого рішення потрібні 14 голосів: «Тому заяви колег прошу не сприймати як такі, що відповідають дійсності».

Устінова ж у коментарі «Бабелю» уточнила, що 14 голосів потрібні лише для призначення голови фракції, а для звільнення такої вимоги немає.

Пізніше керівництво партії також заявило, що для призначення та звільнення голови фракції та його заступників потрібно не менш як 2/3 голосів від складу фракції (всього у ній 20 депутатів).