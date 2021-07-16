В Афганістані вбили лауреата Пулітцерівської премії. Він висвітлював бої на кордоні з Пакистаном

В Афганістані загинув лауреат Пулітцерівської премії, індійський фотокореспондент Даніш Сіддікі, який співпрацював з агентством Reuters.
Про це повідомляють ВВС і посол Афганістану в Індії Фарід Мамундзай.
Сіддікі загинув у провінції Кандагар на півдні країни під час бойових дій між урядовими силами і талібами. Він був в колоні військових, яка потрапила у засідку в районі найбільшого прикордонного пункту Спін-Болдак на кордоні з Пакистаном. Спін-Болдак був захоплений талібами 14 липня.
Як саме загинув Сіддікі, невідомо. Також поки не встановлена точна кількість жертв серед урядових військ.
- Сіддікі присудили Пулітцерівську премію в 2018 році за серію знімків про утиски національної меншини в Мʼянмі. Він документував насильство проти рохінджа.
- У квітні США і союзники почали виводити війська з Афганістану в рамках завершення місії НАТО «Рішуча підтримка», яка почалася у 2014 році. Повне виведення військ має завершитися до 31 серпня.
- Рух «Талібан» на цьому тлі почав активні бої за територію і заявив, що взяв під контроль 85% країни.
- 14 липня Росія закликала офіційну владу Афганістану створити тимчасовий коаліційний уряд і включити в нього представників «Талібану». При цьому в РФ рух заборонений як терористичний.