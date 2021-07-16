В Афганистане убит лауреат Пулитцеровской премии. Он освещал бои на границе с Пакистаном

В Афганистане погиб лауреат Пулитцеровской премии, индийский фотокорреспондент Даниш Сиддики, который сотрудничал с агентством Reuters.

Об этом сообщают ВВС и посол Афганистана в Индии Фарид Мамундзай.

Сиддики погиб в провинции Кандагар на юге страны в ходе боевых действий между правительственными силами и талибами. Он был в колонне военных, которая попала в засаду в районе крупнейшего погранпункта Спин-Болдак на границе с Пакистаном. Спин-Болдак был захвачен талибами 14 июля.