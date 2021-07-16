В Афганистане убит лауреат Пулитцеровской премии. Он освещал бои на границе с Пакистаном

В Афганистане погиб лауреат Пулитцеровской премии, индийский фотокорреспондент Даниш Сиддики, который сотрудничал с агентством Reuters.
Об этом сообщают ВВС и посол Афганистана в Индии Фарид Мамундзай.
Сиддики погиб в провинции Кандагар на юге страны в ходе боевых действий между правительственными силами и талибами. Он был в колонне военных, которая попала в засаду в районе крупнейшего погранпункта Спин-Болдак на границе с Пакистаном. Спин-Болдак был захвачен талибами 14 июля.
Как именно погиб Сиддики неизвестно. Также пока не установлено точное количество жертв среди правительственных войск.
- Сиддики присудили Пулитцеровскую премию в 2018 году за серию снимков о притеснении национального меньшинства в Мьянме. Он документировал насилие в отношении рохинджа.
- В апреле США и союзники начали выводить войска из Афганистана в рамках завершения миссии НАТО «Решительная поддержка», которая началась в 2014 году. Полный вывод войск должен завершиться до 31 августа.
- Движение «Талибан» на этом фоне начало активные бои за территорию и заявило, что взяло под контроль 85% страны.
- 14 июля Россия призвала официальные власти Афганистана создать временное коалиционное правительство и включить в него представителей «Талибана». При этом в РФ движение запрещено как террористическое.