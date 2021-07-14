Талибы захватили ключевой погранпост между Афганистаном и Пакистаном

Боевики исламистского движения «Талибан» 14 июля захватили ключевой и крупнейший погранпункт Спин-Болдак на границе с Пакистаном. Талибы подняли свой флаг над проходом, через который ежедневно проходит 900 грузовиков.
Об этом сообщает Reuters.
К пункту идет прямая дорога из Кандагара и для боевиков это была одна из самых важных целей, которую они получили во время быстрого продвижения после ухода сил США. Этот пункт является вторым по загруженности и по сути служит точкой соединения с пакистанскими морскими портами.
Официальное правительство утверждает, что у боевиков отбили пункт, но гражданские и пакистанские чиновники заявили, что талибы получили полный контроль.
На видеозаписях в соцсетях видно, как боевики разговаривают с пакистанскими пограничниками.
- В апреле США и союзники начали вывод войск из Афганистана в рамках завершения миссии НАТО «Решительная поддержка», которая началась в 2014 году. Полный вывод войск должен завершиться до 31 августа.
- Движение «Талибан» на этом фоне начало активные бои за территорию и заявило, что взяло под контроль 85% страны.
- 14 июля Россия призвала официальные власти Афганистана создать временное коалиционное правительство и включить в него представителей «Талибана». Интересно, что в РФ движение запрещено как террористическое.