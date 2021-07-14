Таліби захопили ключовий прикордонний пункт між Афганістаном і Пакистаном

Бойовики ісламістського руху «Талібан» 14 липня захопили ключовий і найбільший прикордонний пункт Спін-Болдак на кордоні з Пакистаном. Таліби підняли свій прапор над пунктом, через який щодня проходить 900 вантажівок.
Про це повідомляє Reuters.
До пункту йде пряма дорога з Кандагару і для бойовиків це була одна з найважливіших цілей, яку вони отримали під час швидкого просування після виходу сил США. Цей пункт є другим по завантаженості і по суті є точкою зʼєднання з пакистанськими морськими портами.
Офіційний уряд стверджує, що у бойовиків відбили пункт, але цивільні і пакистанські чиновники заявили, що таліби отримали повний контроль.
На відеозаписах в соцмережах видно, як бойовики розмовляють з пакистанськими прикордонниками.
- У квітні США і союзники почали виведення військ з Афганістану в рамках завершення місії НАТО «Рішуча підтримка», яка почалася в 2014 році. Повне виведення військ має завершитися до 31 серпня.
- Рух «Талібан» на цьому тлі почав активні бої за територію і заявив, що взяв під контроль 85% країни.
- 14 липня Росія закликала офіційну владу Афганістану створити тимчасовий коаліційний уряд і включити в нього представників «Талібану». Цікаво, що в РФ рух заборонений як терористичний.