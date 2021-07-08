Тексти

США та НАТО виводять війська з Афганістану. «Талібан» захоплює нові території та вже контролює третину країни. Що відбувається? Розповідаємо у фото та відео (з короткою хронікою конфлікту)

Автор:
Яна Собецька
Редактор:
Дмитро Раєвський
Дата:

Першого травня США та їхні союзники почали виводити війська з Афганістану. Німеччина, Латвія, Польща та Україна вже завершили операції у країні. Американські військові ще залишаються в Афганістані, проте США вже вивели 90 відсотків контингенту і покинули авіабазу «Баграм», розташовану неподалік від Кабула. У відповідь на це «Талібан» розгорнув наступальну операцію. Бойовики вже захопили території у багатьох провінціях. Серед них — Кандагар, Кундуз, Вардак, Бадгіс. Тепер вони контролюють близько третини території країни. Офіційний Кабул готується до контратаки. Тим часом афганські військові та мирні жителі тікають до Таджикистану та інших країн. «Бабель» розповідає, що зараз відбувається в Афганістані, у 15 фото та відео. І подає хроніку 20-річного конфлікту.

Що відбувається в Афганістані протягом останніх 20 років?

  1. 9/11 

    «Аль-Каїда», очолювана Усамою бен Ладеном, який переховується в Афганістані, організовує у США кілька терористичних актів. Серед них — напад на вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку. Внаслідок терактів гинуть близько 3 тисяч людей.

  2. Напад союзників

    «Талібан», який прийшов до влади в Афганістані після війни 1979—1989 років, відмовляється видавати бен Ладена. Війська США та їхніх союзників скидають бомби на бази «Талібану» та «Аль-Каїди» в Афганістані. Серед цілей — міста Кабул, Кандагар та Джелалабад.

  3. Захоплення Кабулу

    Війська повстанського об’єднання «Північний альянс» заходять у Кабул за підтримки союзників. «Талібан» відступає.

  4. Нова конституція

    Після переговорів на Лойя джирзі — всеафганській раді старійшин — в Афганістані ухвалюють нову конституцію. Це дає змогу у жовтні 2004 року провести президентські вибори.

  5. Хамід Карзай стає новим президентом 

    Хамід Карзай, лідер пуштунського клану Попалзай, стає президентом Афганістану. Він керує країною впродовж двох п’ятирічних термінів.

  6. Британські війська прибувають у Гільменд 

    Британські війська прибувають до провінції Гільменд — оплоту талібів на півдні країни. 

  7. США збільшують військовий контингент

    Президент США Барак Обама збільшує кількість американських військ в Афганістані, щоб вони могли не лише боротися з бойовиками, а й захищати цивільних. На піку операції кількість американських військ сягає 140 тисяч.

  8. Смерть Усами бен Ладена 

    Американські морські котики вбивають Усаму бен Ладена у Пакистані. Тіло очільника «Аль-Каїди» ховають у морі.

  9. Смерть Мухаммеда Омара

    Засновник «Талібану» Мухаммед Омар помирає. Його смерть тримають у таємниці понад два роки.

  10. НАТО завершує бойові операції 

    НАТО завершує бойові операції у Афганістані. США виводять з країни тисячі військових. Ті, які залишилися, здебільшого навчають афганські сили.

  11. «Талібан» активізується

    Таліби влаштовують нові теракти. Серед них — напад на будівлю парламенту у Кабулі. Бойовики «Ісламської держави» розпочинають операції в Афганістані.

  12. Нова статистика

    Президент Афганістану Ашраф Гані каже, що з 2014 року через бойові дії у країні загинуло 45 тисяч військових.

  13. Угода між США та «Талібаном»

    США та таліби підписують у Катарі «угоду про встановлення миру» в Афганістані. Відповідно до неї, США та НАТО мають протягом 14 місяців вивести з країни усі війська.

  14. Новий дедлайн для виведення військ

    Спершу союзники мали вивести всі війська з Афганістану до 1 травня. Тепер новий дедлайн — 20-а річниця терактів 11 вересня. 

Афганські солдати відступають до гелікоптера Sikorsky UH-60 Black Hawk під обстрілом талібів у провінції Кандагар. Афганістан, 6 травня 2021 року.

Афганські солдати відступають до гелікоптера Sikorsky UH-60 Black Hawk під обстрілом талібів у провінції Кандагар. Афганістан, 6 травня 2021 року.

Афганські солдати на борту Sikorsky UH-60 Black Hawk після евакуації з форпосту у провінції Кандагар. Серед них — двоє поранених. Афганістан, 6 травня 2021 року.

Афганські солдати на борту Sikorsky UH-60 Black Hawk після евакуації з форпосту у провінції Кандагар. Серед них — двоє поранених. Афганістан, 6 травня 2021 року.

Marcus Yam / Contributor / Getty Images

Пілот афганського A-29 звітує перед командиром на базі у Кандагарі. На задньому плані — транспортний літак ВПС США. Афганістан, 6 травня 2021 року. Після відводу військ союзників ВПС Афганістану, у які США та партнери вклали близько 8,5 мільярда доларів, стануть основною силою у боротьбі з талібами.

Пілот афганського A-29 звітує перед командиром на базі у Кандагарі. На задньому плані — транспортний літак ВПС США. Афганістан, 6 травня 2021 року. Після відводу військ союзників ВПС Афганістану, у які США та партнери вклали близько 8,5 мільярда доларів, стануть основною силою у боротьбі з талібами.

Військовослужбовець ВПС Афганістану на борту Sikorsky UH-60 Black Hawk під час перельоту з форпосту у провінції Газні до авіабази у Кабулі. Афганістан, 9 травня 2021 року.

Військовослужбовець ВПС Афганістану на борту Sikorsky UH-60 Black Hawk під час перельоту з форпосту у провінції Газні до авіабази у Кабулі. Афганістан, 9 травня 2021 року.

Marcus Yam / Contributor / Getty Images

Два транспортні вертольоти бундесверу після прибуття перших німецьких військ з Афганістану. Лейпціг, Німеччина, 18 травня 2021 року. До 29 червня Афганістан залишили усі німецькі військовослужбовці.

Два транспортні вертольоти бундесверу після прибуття перших німецьких військ з Афганістану. Лейпціг, Німеччина, 18 травня 2021 року. До 29 червня Афганістан залишили усі німецькі військовослужбовці.

Jens Schlueter / Stringer / Getty Images

Офіцери та солдати афганського спецназу на церемонії вручення дипломів у військовій академії. Кабул, Афганістан, 31 травня 2021 року.

Офіцери та солдати афганського спецназу на церемонії вручення дипломів у військовій академії. Кабул, Афганістан, 31 травня 2021 року.

Anadolu Agency / Contributor / Getty Images

Польський міністр національної оборони Маріуш Блащак зустрічає останній підрозділ, який повернувся з Афганістану. Вроцлав, Польща, 30 червня 2021 року.

Польський міністр національної оборони Маріуш Блащак зустрічає останній підрозділ, який повернувся з Афганістану. Вроцлав, Польща, 30 червня 2021 року.

NurPhoto / Contributor / Getty Images

Aфганець на базарі поблизу авіабази «Баграм», 19 травня 2021 року. Готуючись залишити авіабазу, американські військові знищили усе, що могло стати у нагоді ворогу. У тому числі — техніку. Тепер вона продається як металобрухт.

Aфганець на базарі поблизу авіабази «Баграм», 19 травня 2021 року. Готуючись залишити авіабазу, американські військові знищили усе, що могло стати у нагоді ворогу. У тому числі — техніку. Тепер вона продається як металобрухт.

Авіабаза «Баграм» — колишній центр операцій союзників проти «Талібану» та «Аль-Каїди» — після того, як її залишили американські військові. Вона розташована на відстані 70 км від Кабулу. Афганістан, липень 2021 року.

Солдати Афганської національної армії стоять на блокпосту поблизу авіабази «Баграм». Афганістан, 3 липня 2021 року.

Солдати Афганської національної армії стоять на блокпосту поблизу авіабази «Баграм». Афганістан, 3 липня 2021 року.

Anadolu Agency / Contributor / Getty Images

Афганська національна армія перевіряє автівки, які проїжджають через блокпост біля авіабази «Баграм». Афганістан, 3 липня 2021 року.

Афганська національна армія перевіряє автівки, які проїжджають через блокпост біля авіабази «Баграм». Афганістан, 3 липня 2021 року.

Мешканці одного з міст провінції Кандагар тікають до іншого району, щоб врятуватися від «Талібану». Афганістан, 4 липня 2021 року.

Мешканці одного з міст провінції Кандагар тікають до іншого району, щоб врятуватися від «Талібану». Афганістан, 4 липня 2021 року.

Афганці намагаються нелегально перетнути кордон з Іраном. Афганістан, липень 2021 року.

Солдати Афганської національної армії на авіабазі «Баграм» після того, як її залишили війська США та НАТО. 5 липня 2021 року.

Солдати Афганської національної армії на авіабазі «Баграм» після того, як її залишили війська США та НАТО. 5 липня 2021 року.

Бойовик «Талібану» зустрічає афганських солдат, які вирішили перейти на бік ворога. Афганістан, липень 2021 року. Від початку травня низка афганських військових долучилася до «Талібану». Щоб врятуватися від бойовиків, понад тисячу афганських солдат втекли до Таджикистану.