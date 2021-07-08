США та НАТО виводять війська з Афганістану. «Талібан» захоплює нові території та вже контролює третину країни. Що відбувається? Розповідаємо у фото та відео (з короткою хронікою конфлікту)

Першого травня США та їхні союзники почали виводити війська з Афганістану. Німеччина, Латвія, Польща та Україна вже завершили операції у країні. Американські військові ще залишаються в Афганістані, проте США вже вивели 90 відсотків контингенту і покинули авіабазу «Баграм», розташовану неподалік від Кабула. У відповідь на це «Талібан» розгорнув наступальну операцію. Бойовики вже захопили території у багатьох провінціях. Серед них — Кандагар, Кундуз, Вардак, Бадгіс. Тепер вони контролюють близько третини території країни. Офіційний Кабул готується до контратаки. Тим часом афганські військові та мирні жителі тікають до Таджикистану та інших країн. «Бабель» розповідає, що зараз відбувається в Афганістані, у 15 фото та відео. І подає хроніку 20-річного конфлікту.