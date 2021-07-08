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США и НАТО выводят войска из Афганистана. «Талибан» захватывает новые территории и уже контролирует треть страны. Что происходит? Рассказываем в фото и видео (с краткой хроникой конфликта)

Автор:
Яна Собецкая
Редактор:
Дмитрий Раевский
Дата:

Первого мая США и их союзники начали выводить войска из Афганистана. Германия, Латвия, Польша и Украина уже завершили операции в стране. Американские военные еще остаются в Афганистане, однако США уже вывели 90 процентов контингента и покинули авиабазу «Баграм», расположенную неподалеку от Кабула. В ответ на это «Талибан» развернул наступательную операцию. Боевики уже захватили территории во многих провинциях. Среди них — Кандагар, Кундуз, Вардак, Бадгис. Теперь они контролируют около трети территории страны. Официальный Кабул готовится к контратаке. Между тем афганские военные и мирные жители бегут в Таджикистан и другие страны. «Бабель» рассказывает, что сейчас происходит в Афганистане, в 15 фото и видео. И подает хронику 20-летнего конфликта.

Что происходит в Афганистане в течение последних 20 лет?

  1. 9/11

    «Аль-Каида», возглавляемая Усамой бен Ладеном, скрывающимся в Афганистане, организовывает в США несколько террористических актов. Среди них — нападение на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. В результате терактов погибают около 3 тысяч человек.

  2. Нападение союзников

    «Талибан», который пришел к власти в Афганистане после войны 1979—1989 годов, отказывается выдавать бен Ладена. Войска США и их союзников сбрасывают бомбы на базы «Талибана» и «Аль-Каиды» в Афганистане. Среди целей — города Кабул, Кандагар и Джелалабад.

  3. Захват Кабула

    Войска повстанческого объединения «Северный альянс» заходят в Кабул при поддержке союзников. «Талибан» отступает.

  4. Новая конституция

    После переговоров на Лойя джирге — всеафганском совете старейшин — в Афганистане принимают новую конституцию. Это позволяет в октябре 2004 года провести президентские выборы.

  5. Хамид Карзай становится новым президентом

    Хамид Карзай, лидер пуштунского клана Попалзай, становится президентом Афганистана. Он руководит страной в течение двух пятилетних сроков.

  6. Британские войска прибывают в Гильменд

    Британские войска прибывают в провинцию Гильменд — оплот талибов на юге страны.

  7. США увеличивают военный контингент

    Президент США Барак Обама увеличивает количество американских войск в Афганистане, чтобы они могли не только бороться с боевиками, но и защищать гражданских. На пике операции количество американских войск достигало 140 тысяч.

  8. Смерть Усамы бен Ладена

    Американские морские котики убивают Усаму бен Ладена в Пакистане. Тело главы «Аль-Каиды» хоронят в море.

  9. Смерть Мухаммеда Омара

    Основатель «Талибана» Мухаммед Омар умирает. Его смерть держат в тайне больше двух лет.

  10. НАТО завершает боевые операции

    НАТО завершает боевые операции в Афганистане. США выводят из страны тысячи военных. Оставшиеся — в основном обучают афганские силы.

  11. «Талибан» активизируется

    Талибы устраивают новые теракты. Среди них — нападение на здание парламента в Кабуле. Боевики «Исламского государства» начинают операции в Афганистане.

  12. Новая статистика

    Президент Афганистана Ашраф Гани говорит, что с 2014 года из-за боевых действий в стране погибло 45 тысяч военных.

  13. Соглашение между США и «Талибаном»

    США и талибы подписывают в Катаре «соглашение об установлении мира» в Афганистане. Согласно ему, США и НАТО должны в течение 14 месяцев вывести из страны все войска.

  14. Новый дедлайн для вывода войск

    Сначала союзники должны были вывести все войска из Афганистана до 1 мая. Теперь новый дедлайн — 20-я годовщина терактов 11 сентября.

Афганские солдаты отступают к вертолету Sikorsky UH-60 Black Hawk под обстрелом талибов в провинции Кандагар. Афганистан, 6 мая 2021 года.

Афганские солдаты отступают к вертолету Sikorsky UH-60 Black Hawk под обстрелом талибов в провинции Кандагар. Афганистан, 6 мая 2021 года.

Афганские солдаты на борту Sikorsky UH-60 Black Hawk после эвакуации с форпоста в провинции Кандагар. Двое из них — ранены. Афганистан, 6 мая 2021 года.

Афганские солдаты на борту Sikorsky UH-60 Black Hawk после эвакуации с форпоста в провинции Кандагар. Двое из них — ранены. Афганистан, 6 мая 2021 года.

Marcus Yam / Contributor / Getty Images

Пилот афганского A-29 отчитывается перед командиром на базе в Кандагаре. На заднем плане — транспортный самолет ВВС США. Афганистан, 6 мая 2021 года. После отвода войск союзников ВВС Афганистана, в которые США и партнеры вложили около 8,5 миллиарда долларов, станут основной силой в борьбе с талибами.

Пилот афганского A-29 отчитывается перед командиром на базе в Кандагаре. На заднем плане — транспортный самолет ВВС США. Афганистан, 6 мая 2021 года. После отвода войск союзников ВВС Афганистана, в которые США и партнеры вложили около 8,5 миллиарда долларов, станут основной силой в борьбе с талибами.

Военнослужащий ВВС Афганистана на борту Sikorsky UH-60 Black Hawk во время перелета с форпоста в провинции Газни на авиабазу в Кабуле. Афганистан, 9 мая 2021 года.

Военнослужащий ВВС Афганистана на борту Sikorsky UH-60 Black Hawk во время перелета с форпоста в провинции Газни на авиабазу в Кабуле. Афганистан, 9 мая 2021 года.

Marcus Yam / Contributor / Getty Images

Два транспортных вертолета бундесвера после прибытия первых немецких войск из Афганистана. Лейпциг, Германия, 18 мая 2021 года. До 29 июня Афганистан покинули все немецкие военнослужащие.

Два транспортных вертолета бундесвера после прибытия первых немецких войск из Афганистана. Лейпциг, Германия, 18 мая 2021 года. До 29 июня Афганистан покинули все немецкие военнослужащие.

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Офицеры и солдаты афганского спецназа на церемонии вручения дипломов в военной академии. Кабул, Афганистан, 31 мая 2021 года.

Офицеры и солдаты афганского спецназа на церемонии вручения дипломов в военной академии. Кабул, Афганистан, 31 мая 2021 года.

Anadolu Agency / Contributor / Getty Images

Польский министр национальной обороны Мариуш Блащак встречает последнее подразделение, вернувшееся из Афганистана. Вроцлав, Польша, 30 июня 2021 года.

Польский министр национальной обороны Мариуш Блащак встречает последнее подразделение, вернувшееся из Афганистана. Вроцлав, Польша, 30 июня 2021 года.

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Афганец на базаре возле авиабазы «Баграм», 19 мая 2021 года. Готовясь покинуть авиабазу, американские военные уничтожили все, что могло пригодиться врагу. В том числе — технику. Теперь она продается как металлолом.

Афганец на базаре возле авиабазы «Баграм», 19 мая 2021 года. Готовясь покинуть авиабазу, американские военные уничтожили все, что могло пригодиться врагу. В том числе — технику. Теперь она продается как металлолом.

Авиабаза «Баграм» — бывший центр операций союзников против «Талибана» и «Аль-Каиды» — после того, как ее оставили американские военные. Она расположена в 70 км от Кабула. Афганистан, июль 2021 года.

Солдаты Афганской национальной армии стоят на блокпосту возле авиабазы «Баграм». Афганистан, 3 июля 2021 года.

Солдаты Афганской национальной армии стоят на блокпосту возле авиабазы «Баграм». Афганистан, 3 июля 2021 года.

Anadolu Agency / Contributor / Getty Images

Афганская национальная армия проверяет машины, которые проезжают через блокпост у авиабазы «Баграм». Афганистан, 3 июля 2021 года.

Афганская национальная армия проверяет машины, которые проезжают через блокпост у авиабазы «Баграм». Афганистан, 3 июля 2021 года.

Жители одного из городов в провинции Кандагар сбегают в другой район, чтобы спастись от «Талибана». Афганистан, 4 июля 2021 года.

Жители одного из городов в провинции Кандагар сбегают в другой район, чтобы спастись от «Талибана». Афганистан, 4 июля 2021 года.

Афганцы пытаются нелегально пересечь границу с Ираном. Афганистан, июль 2021 года.

Солдаты Афганской национальной армии на авиабазе «Баграм», после того как ее покинули войска США и НАТО, 5 июля 2021 года.

Солдаты Афганской национальной армии на авиабазе «Баграм», после того как ее покинули войска США и НАТО, 5 июля 2021 года.

Боевик «Талибана» встречает афганских солдат, решивших перейти на сторону врага. Афганистан, июль 2021 года. С начала мая ряд афганских военных присоединился к «Талибану». Чтобы спастись от боевиков, больше тысячи афганских солдат сбежали в Таджикистан.