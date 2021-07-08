США и НАТО выводят войска из Афганистана. «Талибан» захватывает новые территории и уже контролирует треть страны. Что происходит? Рассказываем в фото и видео (с краткой хроникой конфликта)

11 сентября 2001 года 9/11 «Аль-Каида», возглавляемая Усамой бен Ладеном, скрывающимся в Афганистане, организовывает в США несколько террористических актов. Среди них — нападение на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. В результате терактов погибают около 3 тысяч человек.

7 октября 2001 года Нападение союзников «Талибан», который пришел к власти в Афганистане после войны 1979—1989 годов, отказывается выдавать бен Ладена. Войска США и их союзников сбрасывают бомбы на базы «Талибана» и «Аль-Каиды» в Афганистане. Среди целей — города Кабул, Кандагар и Джелалабад.

13 ноября 2001 года Захват Кабула Войска повстанческого объединения «Северный альянс» заходят в Кабул при поддержке союзников. «Талибан» отступает.

26 января 2004 года Новая конституция После переговоров на Лойя джирге — всеафганском совете старейшин — в Афганистане принимают новую конституцию. Это позволяет в октябре 2004 года провести президентские выборы.

7 декабря 2004 года Хамид Карзай становится новым президентом Хамид Карзай, лидер пуштунского клана Попалзай, становится президентом Афганистана. Он руководит страной в течение двух пятилетних сроков.

Май 2006 года Британские войска прибывают в Гильменд Британские войска прибывают в провинцию Гильменд — оплот талибов на юге страны.

17 февраля 2009 года США увеличивают военный контингент Президент США Барак Обама увеличивает количество американских войск в Афганистане, чтобы они могли не только бороться с боевиками, но и защищать гражданских. На пике операции количество американских войск достигало 140 тысяч.

2 мая 2011 года Смерть Усамы бен Ладена Американские морские котики убивают Усаму бен Ладена в Пакистане. Тело главы «Аль-Каиды» хоронят в море.

23 апреля 2013 года Смерть Мухаммеда Омара Основатель «Талибана» Мухаммед Омар умирает. Его смерть держат в тайне больше двух лет.

28 декабря 2014 года НАТО завершает боевые операции НАТО завершает боевые операции в Афганистане. США выводят из страны тысячи военных. Оставшиеся — в основном обучают афганские силы.

2015 год «Талибан» активизируется Талибы устраивают новые теракты. Среди них — нападение на здание парламента в Кабуле. Боевики «Исламского государства» начинают операции в Афганистане.

25 января 2019 года Новая статистика Президент Афганистана Ашраф Гани говорит, что с 2014 года из-за боевых действий в стране погибло 45 тысяч военных.

29 февраля 2020 года Соглашение между США и «Талибаном» США и талибы подписывают в Катаре «соглашение об установлении мира» в Афганистане. Согласно ему, США и НАТО должны в течение 14 месяцев вывести из страны все войска.