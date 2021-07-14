Рада розгляне звільнення Авакова вранці. На позачерговому засіданні розглянуть 13 документів

На сайті Верховної Ради опублікували порядок денний парламенту на четвер, 15 липня, а також порядок позачергового пленарного засідання, яке стартує о 16:00.
Про це повідомляє пресслужба Ради.
Першим питанням Рада розгляне звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Це буде одразу після реєстрації депутатів (10:00).
Далі Рада розгляне понад 30 проєктів законів і постанов. Також буде кілька повторних читань — парламент розгляне зміни в оподаткуванні доходів від азартних ігор і лотерей, зміни в закон «Про аграрні розписки» та кілька доробок.
О 16:00 Рада проведе позачергове засідання. На порядку денному багато екологічних законопроєктів, а також законопроєкт про запровадження в Україні режиму paperless — цифровізації всіх публічних послуг. В цілому нардепи розглянуть 13 документів.
- 13 липня 2021 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков подав до Ради заяву про відставку. Він пробув на цій посаді з 2014 року. Зеленський запропонував фракції «Слуга народу» призначити на цю посаду голову комітету з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського — той погодився. Рада голосуватиме за звільнення Авакова 15 липня, а за призначення Монастирського — 16 липня.
- Партія «Голос» повідомила, що підтримає відставку міністра внутрішніх справ. «Батьківщина» заявила, що не голосуватиме. Профільний комітет Ради рекомендував нардепам самостійно визначитися з відставкою Авакова.