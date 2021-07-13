Рада перед канікулами збереться на ще одне позачергове засідання. Які законопроєкти розглянуть депутати

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання ще одного позачергового засідання парламенту на 15 липня.

Про це пише пресслужба Ради.

У порядкому денному багато екологічних законопроєктів, а також законопроєкт про введення в Україні режиму paperless. Загалом нардепи розглянуть 13 документів:

проєкт Закону України про реалізацію публічних електронних послуг з реєстрації та декларування місця проживання в Україні (реєстр. №5463);

проєкт Закону України про державний екологічний контроль (реєстр. №3091);

проєкт Закону України про території Смарагдової мережі (реєстр. №4461);

проєкт Закону України про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності (реєстр. №4167);

проєкт Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо збереження лісів (реєстр. №5650);

проєкт Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (реєстр. №5339);

проєкт Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного та рослинного світу) (реєстр. №2351);

проєкт Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за незаконне видобування корисних копалин (реєстр. №3576);

проєкт Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обʼєктів підвищеної небезпеки (реєстр. №4407);

проєкт Закону України про внесення змін до статті 16 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» щодо регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами (реєстр. №4259);

проєкт Закону України про внесення змін до Закону України «Про Фонд державного майна України» та інших законодавчих актів України щодо сприяння залученню інвестицій в процесі приватизації та оренди державного і комунального майна (реєстр. №4572);

проєкт Закону України про особливості надання електронних публічних послуг (реєстр. №5495);

проєкт Закону України про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо спрямування коштів на ремонтно-реставраційні роботи пам’яток культурної спадщини» (реєстр. №5551-2).

Засідання планується на 16 годину після проведення планового ранкового засідання.