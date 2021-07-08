Рада наступного тижня проведе два позачергові засідання. Що розглянуть?

Верховна Рада у вівторок і четвер (13 і 16 липня) проведе два позачергові засідання.
Про це Укрінформу повідомила заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.
«Ми плануємо два позачергові засідання — у вівторок і четвер. Будуть законопроєкти екологічного спрямування — цілий пакет, у тому числі, які спрямовані проти промислового забруднення. І пакет законопроєктів цифрового комітету, зокрема «Дія City», який стосується податків», — сказала Кравчук.
- Законопроєкт про створення особливих податкових умов для компаній-резидентів «Дія City» Верховна Рада прийняла в першому читанні 2 липня.
- «Дія City» — це спеціальний правовий режим для IT-індустрії, який дозволить створити в Україні потужний IT-хаб. Передбачається, що проєкт дозволить українцям і підприємцям з усього світу швидко реалізовувати інноваційні та бізнес-ідеї, а також ефективно їх впроваджувати.