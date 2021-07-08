Рада наступного тижня проведе два позачергові засідання. Що розглянуть?

Верховна Рада у вівторок і четвер (13 і 16 липня) проведе два позачергові засідання.

Про це Укрінформу повідомила заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

«Ми плануємо два позачергові засідання — у вівторок і четвер. Будуть законопроєкти екологічного спрямування — цілий пакет, у тому числі, які спрямовані проти промислового забруднення. І пакет законопроєктів цифрового комітету, зокрема «Дія City», який стосується податків», — сказала Кравчук.