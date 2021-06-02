Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про податки в «Дія City»

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про створення особливих податкових умов для компаній-резидентів «Дія City».

За відповідне рішення проголосував 281 нардеп.

«Проєкт закону № 5376 спрямований на надання податкових стимулів ІТ-індустрії. Головною його метою є формування в Україні передової цифрової економіки протягом найближчих років та зростання частки високотехнологічних продуктів та послуг у загальному ВВП країни до 10%», — зазначається у документі.

Законопроєкт дає змогу компаніям обрати систему оподаткування: або сплата податку на прибуток (18%), або сплата податку на виведений капітал (9%). Також існуватимуть спеціальні умови для звільнення від оподаткування.

Наймані працівники компаніями називатимуться гіг-працівниками і вони працюватимуть за гіг-контрактами. Такі працівники сплачуватимуть знижений податок на дохід (5%), а також ЄСВ (22% від мінімальної зарплати в Україні) та військовий збір (1,5%). Водночас вони матимуть всі соціальні гарантії найманого працівника, зокрема оплачувані відпустки та лікарняні.