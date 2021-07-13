Рада перед каникулами соберется на еще одно внеочередное заседание. Какие законопроекты рассмотрят депутаты

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве еще одного внеочередного заседания парламента на 15 июля.

Об этом пишет пресс-служба Рады.

В повестке дня много экологических законопроектов, а также законопроект о введении в Украине режима paperless. В целом нардепы рассмотрят 13 документов:

проект Закона Украины о реализации публичных электронных услуг по регистрации и декларирования места жительства в Украине (реестр. №5463);

проект Закона Украины о государственном экологическом контроле (рег. №3091);

проект Закона Украины о территории Изумрудной сети (рег. №4461);

проект Закона Украины о предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности (рег. №4167);

проект Закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно сохранения лесов (рег. №5650);

проект Закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования механизма регулирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (рег. №5339);

проект Закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира) (рег. №2351);

проект Закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых (рег. №3576);

проект Закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно объектов повышенной опасности (рег. №4407);

проект Закона Украины о внесении изменений в статью 16 Закона Украины «Об охране атмосферного воздуха» по регулированию хозяйственной деятельности с озоноразрушающими веществами и фторированными парниковыми газами (рег. №4259);

проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины «О Фонде государственного имущества Украины» и другие законодательные акты Украины относительно содействия привлечению инвестиций в процессе приватизации и аренды государственного и коммунального имущества (реестр. №4572);

проект Закона Украины об особенностях предоставления электронных публичных услуг (рег. №5495);

проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021 год» по направлению средств на ремонтно-реставрационные работы памятников культурного наследия» (рег. №5551-2).

Заседание планируется на 16 часов после проведения планового утреннего заседания.