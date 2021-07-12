«Накопилось много вопросов». Премьер-министра Шмыгаля зовут в Раду с планом действий на ближайшие месяцы

В пятницу, 16 июля, нардепы во время часа вопросов к правительству хотят заслушать премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
Об этом заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков во время заседания согласительного совета парламента.
«Я так понимаю, что все не против будут заслушать премьер-министра в пятницу во время часа вопросов к правительству. Много вопросов накопилось, я думаю, что нам надо понимать, как планирует действовать правительство в летние месяцы. Поэтому на пятницу приглашаем господина премьер-министра Дениса Анатольевича», — сказал он.
- Верховная Рада во вторник и четверг (13 и 16 июля) проведет два внеочередных заседания.
- Одним из вопросов, который парламент рассмотрит 13 июля, будет легализация медицинского каннабиса. Почти все эксперты и правозащитники высказались в поддержку этого законопроекта. Они также рассказали, что текст и нормы закона согласованы с правоохранителями и представителями религиозных организаций.