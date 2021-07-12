Легализация медицинского каннабиса и криминализация контрабанды: Рада соберется на внеочередное заседание 13 июля

Верховная Рада 13 июля соберется на внеочередное заседание, которое инициировал президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.
«Завтра созывается внеочередное заседание Верховной Рады по инициативе Зеленского, на котором будет рассматриваться легализация медицинского каннабиса», — написал он.
Также Гончаренко обнародовал копию письма президента главе Верховной Рады с повесткой дня внеочередного заседания, где кроме урегулирования оборота каннабиса в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности (законопроект № 5596) предлагается рассмотреть еще четыре вопроса:
- проект закона № 3822 о реформировании предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности;
- проект закона № 5420 о криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров;
- проект закона № 5270 об особенностях налогообложения предпринимательской деятельности электронных резидентов;
- проект закона № 5431 о совершенствовании деятельности Антимонопольного комитета.
Отметим, внеочередное заседание Рады 13 июля начнется в 16:00. Соответствующее распоряжение подписал глава парламента Дмитрий Разумков.
- В конце июня Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации рекомендовал принять за основу законопроект о легализации медицинского каннабиса.
- Почти все эксперты и правозащитники высказались в поддержку этого законопроекта. Они также рассказали, что текст и нормы закона согласованы с правоохранителями и представителями религиозных организаций.