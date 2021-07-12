Легализация медицинского каннабиса и криминализация контрабанды: Рада соберется на внеочередное заседание 13 июля

Верховная Рада 13 июля соберется на внеочередное заседание, которое инициировал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

«Завтра созывается внеочередное заседание Верховной Рады по инициативе Зеленского, на котором будет рассматриваться легализация медицинского каннабиса», — написал он.