Легалізація медичного канабісу і криміналізація контрабанди: Рада збереться на позачергове засідання 13 липня

Верховна Рада 13 липня збереться на позачергове засідання, яке ініціював президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

«Завтра скликається позачергове засідання Верховної Ради за ініціативою Зеленського, на якому буде розглядатися легалізація медичного канабісу», — написав він.