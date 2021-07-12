Легалізація медичного канабісу і криміналізація контрабанди: Рада збереться на позачергове засідання 13 липня

Верховна Рада 13 липня збереться на позачергове засідання, яке ініціював президент України Володимир Зеленський.
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.
«Завтра скликається позачергове засідання Верховної Ради за ініціативою Зеленського, на якому буде розглядатися легалізація медичного канабісу», — написав він.
Також Гончаренко оприлюднив копію листа президента голові Верховної Ради з порядком денним позачергового засідання, де окрім врегулювання обігу конопель в медичних цілях, науковій та науково-технічній діяльності (законопроєкт № 5596) пропонується розглянути ще чотири питання:
- проєкт закону № 3822 про реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності;
- проєкт закону № 5420 про криміналізацію контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів;
- проєкт закону № 5270 про особливості оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів;
- проєкт закону № 5431 про вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету.
Зазначимо, позачергове засідання Ради 13 липня розпочнеться о 16:00. Відповідне розпорядження підписав голова парламенту Дмитро Разумков.
- Наприкінці червня Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації рекомендував ухвалити за основу законопроєкт про легалізацію медичного канабісу.
- Майже всі експерти та правозахисники висловилися на підтримку цього законопроєкту. Вони також розповіли, що текст і норми закону погоджені з правоохоронцями та представниками релігійних організацій.