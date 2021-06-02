У Раду внесено законопроєкт про легалізацію медичного канабіса

У Верховну Раду внесли законопроєкт № 5566, який пропонує дозволити використання каннабіса в медичних і наукових цілях.

Серед авторів документа — депутати фракцій «Голос», «Слуга народу», «Європейська солідарність», а також позафракційні нардепи. Текст законопроекту поки не опублікований.

Як передає «Цензор», «слуга» Марʼян Заблоцький заявив, що документ пропонує дозволити використання екстракту канабіса виключно в медичних цілях, а вирощування марихуани буде дозволено лише за ліцензією і тільки для медпрепаратів.

Депутат «Голосу» Ольга Стефанишина зазначила, що законопроєкт дозволить легально вживати ліки з каннабісом пацієнтам з онкологією, епілепсією та іншими хворобами. Олександра Устінова з «Голосу» додала, що законопроєкт погоджений з правоохоронцями.

Нардеп від «Слуги народу» Євгенія Кравчук заявила, що документ — про «базовий обмежений і контрольований обіг канабіса», нагадавши, що у 2020 році ООН виключила канабіс з пункту Конвенції про наркотичні засоби.

Вона додала, що лікування каннабісом відповідає світовій практиці, а українські вчені та фармацевтична індустрія повинні мати право розвивати медицину.