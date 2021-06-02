В Раду внесли законопроект о легализации медицинского каннабиса

В Верховную Раду внесли законопроект № 5566, который предлагает разрешить использование каннабиса в медицинских и научных целях.

Среди авторов документа — депутаты фракций «Голос», «Слуга народа», «Европейская солидарность», а также внефракционные нардепы. Текст законопроекта пока не опубликован.

Как передает «Цензор», «слуга» Марьян Заблоцкий заявил, что документ предлагает разрешить использование экстракта каннабиса исключительно в медицинских целях, а выращивание марихуаны будет разрешено только по лицензии и только для медпрепаратов.

Депутат «Голоса» Ольга Стефанишина отметила, что законопроект позволит легально употреблять лекарства с каннабисом пациентам с онкологией, эпилепсией и другими болезнями. Александра Устинова из «Голоса» добавила, что законопроект согласован с правоохранителями.

Нардеп от «Слуги народа» Евгения Кравчук заявила, что документ — о «базовом ограниченном и контролируемом обороте каннабиса», напомнив, что в 2020 году ООН исключила каннабис из пункта Конвенции о наркотических средствах.

Она добавила, что лечение каннабисом соответствует мировой практике, а украинские ученые и фармацевтическая индустрия должны иметь право развивать медицину.