«Накопичилося багато запитань». Прем’єр-міністра Шмигаля кличуть до Ради з планом дій на найближчі місяці

У пʼятницю, 16 липня, нардепи під час години запитань до уряду хочуть заслухати премʼєр-міністра України Дениса Шмигаля.
Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час засідання погоджувальної ради парламенту.
«Я так розумію, що всі не проти будуть заслухати премʼєр-міністра в пʼятницю під час години запитань до уряду. Багато запитань накопичилося, я думаю, що нам треба розуміти, як планує діяти уряд у літні місяці. Тому на пʼятницю запрошуємо пана премʼєр-міністра Дениса Анатолійовича», — сказав він.
- Верховна Рада у вівторок і четвер (13 і 16 липня) проведе два позачергові засідання.
- Одним із питань, яке парламент розгляне 13 липня, буде легалізація медичного канабісу. Майже всі експерти та правозахисники висловилися на підтримку цього законопроєкту. Вони також розповіли, що текст і норми закону погоджені з правоохоронцями та представниками релігійних організацій.