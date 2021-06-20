Уряд проситиме Раду виділити 1,4 млрд грн на подолання пандемії. Кошти хочуть взяти від розмитнення «євроблях»

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль запропонував направити кошти від розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації на подолання пандемії коронавірусу.

Про це премʼєр написав у Facebook.

Шмигаль нагадав, що цього тижня Кабінет міністрів підтримав законопроєкт про виділення додаткових 1,4 млрд грн на протидію коронавірусу. «Оскільки цього тижня почав діяти порядок пільгового розмитнення авто, ми пропонуємо Верховній Раді підтримати ініціативу про спрямування цих коштів, зокрема, на закупівлю вакцин», — пояснив премʼєр.

Він також нагадав, що цього тижня Естонія оголосила про виділення країнам Східного партнерства 900 тисяч доз вакцини компанії AstraZeneca. Україна отримає з них 200 тисяч.