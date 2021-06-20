Кабмин попросит Раду выделить 1,4 млрд грн на борьбу с пандемией. Средства хотят взять от растаможки «евроблях»

Премьер-министр Денис Шмыгаль предложил направить средства от растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией на преодоление пандемии коронавируса.
Об этом премьер написал в Facebook.
Шмыгаль напомнил, что на этой неделе Кабинет министров поддержал законопроект о выделении дополнительных 1,4 млрд грн на противодействие коронавирусу. «Поскольку на этой неделе начал действовать порядок льготного растаможивания авто, мы предлагаем Верховной Раде поддержать инициативу о направлении этих средств, в частности, на закупку вакцин», — пояснил премьер.
Он также напомнил, что на этой неделе Эстония объявила о выделении странам Восточного партнерства 900 тысяч доз вакцины компании AstraZeneca. Украина получит из них 200 тысяч.
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