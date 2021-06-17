Режим paperless: Верховна Рада схвалила цифровізацію всіх публічних послуг

Верховна Рада проголосувала у першому читанні за законопроєкт № 5495 про особливості надання електронних публічних послуг. Документ передбачає цифровізацію всіх публічних послуг.

Передбачається, що громадянам для отримання держпослуг не доведеться подавати документи або інформацію, якщо вони є в державних реєстрах та базах. Постачальники послуг зможуть самостійно отримувати таку інформацію.

Документ визначає поняття «електронні публічні послуги» і особливості механізму надання цих послуг. Проєктом також встановлюються чіткі правила надання е-послуг.

«Основна мета paperless — держоргани в Україні не зможуть вимагати паперові документи, довідки та посвідчення, якщо інформація є в державних реєстрах. Згодом більше не доведеться ходити по довідки, стояти в чергах та робити ксерокопії», — заявили в Міністерстві цифрової трансформації.

Якщо за закон проголосують у другому читанні, то в Україні всю необхідну інформацію про громадян, яка буде потрібна державі, можна буде згенерувати на порталі або у додатку «Дія».