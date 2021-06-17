Режим paperless: Верховная Рада одобрила цифровизацию всех публичных услуг

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект № 5495 об особенностях предоставления электронных публичных услуг. Документ предусматривает цифровизацию всех публичных услуг.

Предполагается, что гражданам для получения госуслуг не придется подавать документы или информацию, если они есть в государственных реестрах и базах. Поставщики услуг смогут самостоятельно получать такую ​​информацию.

Документ определяет понятие «электронные публичные услуги» и особенности механизма предоставления этих услуг. Проектом также устанавливаются четкие правила предоставления е-услуг.

«Основная цель paperless — госорганы в Украине не смогут требовать бумажные документы, справки и удостоверения, если эта информация есть в государственных реестрах. Впоследствии больше не придется ходить за справками, стоять в очередях и делать ксерокопии», — заявили в Министерстве цифровой трансформации.

Если за закон проголосуют во втором чтении, то в Украине всю необходимую информацию о гражданах, которая будет нужна государству, можно будет сгенерировать на портале или в приложении «Дія».