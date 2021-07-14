Рада рассмотрит увольнение Авакова утром. На внеочередном заседании рассмотрят 13 документов

На сайте Верховной Рады опубликовали повестку дня парламента на четверг, 15 июля, а также повестку внеочередного пленарного заседания, которое стартует в 16:00.
Об этом сообщает пресс-служба Рады.
Первым вопросом Рада рассмотрит увольнение министра внутренних дела Арсена Авакова. Это будет сразу после регистрации депутатов (10:00).
Далее Рада рассмотрит более 30 проектов законов и постановлений. Также будет несколько повторных чтений — парламент рассмотрит изменения в налогообложение доходов от азартных игр и лотерей, изменения в закон «Об аграрных расписках» и несколько доработок.
В 16:00 Рада проведет внеочередное заседание. В повестке дня много экологических законопроектов, а также законопроект о введении в Украине режима paperless — цифровизация всех публичных услуг. В целом нардепы рассмотрят 13 документов.
- 13 июля 2021 года министр внутренних дел Арсен Аваков подал в Раду заявление об отставке. Он пробыл на этой должности с 2014 года. Зеленский предложил фракции «Слуга народа» назначить на эту должность главу комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского — тот согласился. Рада будет голосовать за увольнение Авакова 15 июля, а за назначение Монастырского — 16 июля.
- Партия «Голос» сообщила, что поддержит отставку министра внутренних дел. «Батьківщина» заявила, что не будет голосовать. Профильный комитет Рады рекомендовал нардепам самостоятельно определиться с отставкой Авакова.