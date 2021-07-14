Путін у новій заяві повернувся до наративу про «єдиний народ»: каже, що мільйони українців хочуть відновлення відносин з Росією

Президент Росії Володимир Путін у новій заяві зазначив, що мільйони українців хочуть нормалізації відносин із РФ. Про це він заявив в інтервʼю ТАСС.

«В Україні мільйони людей хочуть відновлення відносин з Росією. Упевнений, що це мільйони. Є політичні сили, які виступають за цю нормалізацію. Але, судячи з усього, їм не дають реалізувати свої політичні плани. Їх просто несистемним, неправовим чином усувають з політичної сцени. Когось просто вбивають на вулиці і після цього ніхто злочинців не шукає. Закривають загальнонаціональні засоби масової інформації, садять під домашній арешт, як зараз відбувається з Віктором Медведчуком. Тобто, під силу не дають жодних шансів на легальну політичну роботу», — заявив Путін.

Однак президент держави-агресора переконаний, що «єдність наших народів ніде не подінеться — хоч як би хто намагався».