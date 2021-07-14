Путін у новій заяві повернувся до наративу про «єдиний народ»: каже, що мільйони українців хочуть відновлення відносин з Росією

Президент Росії Володимир Путін у новій заяві зазначив, що мільйони українців хочуть нормалізації відносин із РФ. Про це він заявив в інтервʼю ТАСС.
«В Україні мільйони людей хочуть відновлення відносин з Росією. Упевнений, що це мільйони. Є політичні сили, які виступають за цю нормалізацію. Але, судячи з усього, їм не дають реалізувати свої політичні плани. Їх просто несистемним, неправовим чином усувають з політичної сцени. Когось просто вбивають на вулиці і після цього ніхто злочинців не шукає. Закривають загальнонаціональні засоби масової інформації, садять під домашній арешт, як зараз відбувається з Віктором Медведчуком. Тобто, під силу не дають жодних шансів на легальну політичну роботу», — заявив Путін.
Однак президент держави-агресора переконаний, що «єдність наших народів ніде не подінеться — хоч як би хто намагався».
Зазначимо, що це вже третя за останній місяць заява Путіна про «єдиний народ». Спочатку він про це казав на «Прямій лінії» 30 червня, потім написав про це статтю (у ній він продовжує свої наративи про «зовнішнє управління Україною» та «громадянську війну на Донбасі») і ось це третя заява на цю тему.
- Після заяви Путіна 30 червня про «єдиний народ» була реакція президента України Володимира Зеленського: «Давайте, нарешті, розставимо крапки над «i». Ми точно не один народ. Так, в нас є багато спільного. В нас спільна частина історії, памʼять, сусідство, родичі, загальна перемога над фашизмом і загальні трагедії».
- Зеленський також відреагував і на статтю: зазначив, що для написання статті Путін доклав багато зусиль та часу, хоча міг би витратити ресурси для очної зустрічі з президентом України.