Путин в новом заявлении вернулся к нарративу о «едином народе»: говорит, что миллионы украинцев хотят восстановления отношений с РФ

Президент России Владимир Путин в новом заявлении отметил, что миллионы украинцев хотят нормализации отношений с РФ. Об этом он заявил в интервью ТАСС.
«В Украине миллионы людей хотят восстановления отношений с Россией. Уверен, что это миллионы. Есть политические силы, которые выступают за эту нормализацию. Но, судя по всему, им не дают реализовать свои политические планы. Их просто несистемным, неправовым образом устраняют с политической сцены. Кого-то просто убивают на улице и после этого никто преступников не ищет. Закрывают общенациональные средства массовой информации, сажают под домашний арест, как сейчас происходит с Виктором Медведчуком. То есть, под силу не дают никаких шансов на легальную политическую работу», — заявил Путин.
Однако президент государства-агрессора убежден, что «единство наших народов никуда не денется — как бы кто ни старался».
Отметим, что это уже третье за последний месяц заявление Путина о «едином народе». Сначала он об этом говорил на «Прямой линии» 30 июня, затем написал об этом статью (в ней он продолжает свои нарративы о «внешнем управлении Украиной» и «гражданской войне на Донбассе») и вот это третье заявление на эту тему.
- После заявления Путина 30 июня о «едином народе» была реакция президента Украины Владимира Зеленского: «Давайте, наконец-то, расставим точки над «i». Мы точно не один народ. Да, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии».
- Зеленский также отреагировал и на статью: отметил, что к написанию статьи Путин приложил много усилий и времени, хотя мог бы потратить эти ресурсы для очной встречи с президентом Украины.