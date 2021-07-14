Путин в новом заявлении вернулся к нарративу о «едином народе»: говорит, что миллионы украинцев хотят восстановления отношений с РФ

Президент России Владимир Путин в новом заявлении отметил, что миллионы украинцев хотят нормализации отношений с РФ. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«В Украине миллионы людей хотят восстановления отношений с Россией. Уверен, что это миллионы. Есть политические силы, которые выступают за эту нормализацию. Но, судя по всему, им не дают реализовать свои политические планы. Их просто несистемным, неправовым образом устраняют с политической сцены. Кого-то просто убивают на улице и после этого никто преступников не ищет. Закрывают общенациональные средства массовой информации, сажают под домашний арест, как сейчас происходит с Виктором Медведчуком. То есть, под силу не дают никаких шансов на легальную политическую работу», — заявил Путин.

Однако президент государства-агрессора убежден, что «единство наших народов никуда не денется — как бы кто ни старался».