РНБО вперше проведе засідання за межами Києва. Данілов озвучив порядок денний

Рада національної безпеки і оборони України вперше проведе виїзне засідання у п’ятницю, 16 липня.

Про це під час брифінгу заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

«У цю п’ятницю Володимир Олександрович ухвалив рішення провести засідання Ради національної безпеки і оборони України в одному з обласних центрів. Де саме це буде відбуватися — буде відомо завтра», — сказав він.

За словами Данілова, порядок денний вже складений президентом. Зокрема, розглядатимуться питання, актуальні для цього регіону.

«Буде розглядатися питання нашої безпеки, те, що стосується НАТО, санкційної політики», — додав секретар РНБО.

Окремо Данілов зазначив, що під час засідання можуть представити список олігархів.

«Давайте дочекаємося засідання в п’ятницю, і ви там, я думаю, почуєте певні новини з цього приводу», — заявив секретар РНБО у відповідь на запитання журналістки та натякнув, що у списку може виявитися більше 13 прізвищ.