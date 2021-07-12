РНБО вперше проведе засідання за межами Києва. Данілов озвучив порядок денний

Рада національної безпеки і оборони України вперше проведе виїзне засідання у п’ятницю, 16 липня.
Про це під час брифінгу заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.
«У цю п’ятницю Володимир Олександрович ухвалив рішення провести засідання Ради національної безпеки і оборони України в одному з обласних центрів. Де саме це буде відбуватися — буде відомо завтра», — сказав він.
За словами Данілова, порядок денний вже складений президентом. Зокрема, розглядатимуться питання, актуальні для цього регіону.
«Буде розглядатися питання нашої безпеки, те, що стосується НАТО, санкційної політики», — додав секретар РНБО.
Окремо Данілов зазначив, що під час засідання можуть представити список олігархів.
«Давайте дочекаємося засідання в п’ятницю, і ви там, я думаю, почуєте певні новини з цього приводу», — заявив секретар РНБО у відповідь на запитання журналістки та натякнув, що у списку може виявитися більше 13 прізвищ.
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