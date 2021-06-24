Зеленський пояснив, чому вирішив використовувати РНБО як інструмент впливу

Раду національної безпеки та оборони вирішили використати як інструмент впливу, оскільки саме вона могла стати швидкою «реакцією чи запобіжником» для ситуації, що склалася.

Про це Володимир Зеленський зазначив в інтервʼю «VIP з Наталією Мосейчук».

«Я пам’ятаю, що ми зібралися командою – треба швидко діяти, які є варіанти? Варіант А – дуже швидко змінювати законодавство, Б – зупинити це. Ми обрали Б, а потім А. Тому що треба було діяти дуже швидко. Ми прийшли змінювати країну, давайте її змінювати. Тому все, що в мене є під рукою, уся влада, уся моя зброя – а РНБО одна з видів зброї, я її застосовую», — пояснив президент.

Також Зеленський розповів, що особисто зустрічався з главою Конституційного суду Олександром Тупицьким та сказав йому, що законопроєкти треба змінювати поправками, але не руйнувати їх.

Однак президент вважає, що суддя не зрозумів його, тож Зеленський поставив підпис під рішенням РНБО, аби «зупинити руйнування антикорупційних та інших реформ».