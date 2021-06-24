Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти російських банків на окупованих територіях

Україна запровадила санкції проти російських банків, які працюють на окупованих Росією територіях у Донецькій та Луганській областях, а також в Криму.
Відповідне рішення РНБО 24 червня ввів у дію Володимир Зеленський, йдеться на сайті ОП.
«Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 червня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», — йдеться в указі.
Контроль за виконанням рішення доручили РНБО. Указ набирає чинності з дня його опублікування. У «чорний список» також потрапили міжнародні платіжні системи, серед яких «Колібрі» та «Юністрім».
Підсанкційним фізичним та юридичним особам заблокують активи та заборонять надавати кредити та позики, а також здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів чи купувати їх.
Під санкції потрапили загалом 55 банківських установ, серед яких:
- «Сбєрбанк Росії»;
- «Агроінвестиційний комерційний банк»;
- «Аделантбанк»;
- «БайкалБанк»;
- «Банк Москви»;
- «Бізнес для Бізнесу»;
- «Верхньоволзький»;
- «Газпром Банк»;
- «ГЕНБАНК»;
- «Джаст Банк»;
- «Івестиційний Капітал»;
- «Інвестрастбанк» та інші.
Також санкції ввели проти засновників АТ «Севастопольський морський банк» Олександра та Лідії Анненкових.
- 16 березня 2014 року на території українського Криму відбувся невизнаний міжнародною спільнотою так званий «референдум про статус півострова».
- Президент Росії Володимир Путін 18 березня 2014 року одноосібно оголосив про «включення Криму до складу РФ». У такий спосіб Росія анексувала українську територію.
- Україна, Європейський Союз, Сполучені Штати та жодна інша цивілізована країна не визнали результати голосування на так званому «референдумі» та запровадили санкції проти Росії.