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Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти російських банків на окупованих територіях

Автор:
Софія Телішевська
Дата:
Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти російських банків на окупованих територіях

Getty

Україна запровадила санкції проти російських банків, які працюють на окупованих Росією територіях у Донецькій та Луганській областях, а також в Криму.

Відповідне рішення РНБО 24 червня ввів у дію Володимир Зеленський, йдеться на сайті ОП.

«Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 червня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», — йдеться в указі.

Контроль за виконанням рішення доручили РНБО. Указ набирає чинності з дня його опублікування. У «чорний список» також потрапили міжнародні платіжні системи, серед яких «Колібрі» та «Юністрім».

Підсанкційним фізичним та юридичним особам заблокують активи та заборонять надавати кредити та позики, а також здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів чи купувати їх.

Під санкції потрапили загалом 55 банківських установ, серед яких:

  • «Сбєрбанк Росії»;
  • «Агроінвестиційний комерційний банк»;
  • «Аделантбанк»;
  • «БайкалБанк»;
  • «Банк Москви»;
  • «Бізнес для Бізнесу»;
  • «Верхньоволзький»;
  • «Газпром Банк»;
  • «ГЕНБАНК»;
  • «Джаст Банк»;
  • «Івестиційний Капітал»;
  • «Інвестрастбанк» та інші.

Також санкції ввели проти засновників АТ «Севастопольський морський банк» Олександра та Лідії Анненкових.

  • 16 березня 2014 року на території українського Криму відбувся невизнаний міжнародною спільнотою так званий «референдум про статус півострова».
  • Президент Росії Володимир Путін 18 березня 2014 року одноосібно оголосив про «включення Криму до складу РФ». У такий спосіб Росія анексувала українську територію.
  • Україна, Європейський Союз, Сполучені Штати та жодна інша цивілізована країна не визнали результати голосування на так званому «референдумі» та запровадили санкції проти Росії.