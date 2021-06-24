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Зеленский ввел в действие санкции СНБО против российских банков на оккупированных территориях

Автор:
София Телишевская
Дата:
Зеленский ввел в действие санкции СНБО против российских банков на оккупированных территориях

Getty

Украина ввела санкции против российских банков, работающих на оккупированных Россией территориях в Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму.

Соответствующее решение СНБО ввел в действие Владимир Зеленский, говорится на сайте ОП.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в указе.

Контроль за выполнением решения поручили СНБО. Указ вступает в силу со дня его опубликования. В «черный список» также попали международные платежные системы, среди которых «Колибри» и «Юнистрим».

Подсанкционним физическим и юридическим лицам заблокируют активы и запретят предоставлять кредиты и займы, а также осуществлять кредитование через покупку ценных бумаг или покупать их.

Под санкции попали всего 55 банковских учреждений, среди которых:

  • «Сбербанк России»;
  • «Агроинвестицийний коммерческий банк»;
  • «Аделантбанк»;
  • «БайкалБанк»;
  • «Банк Москвы»;
  • «Бизнес для Бизнеса»;
  • «Верхневолжская»;
  • «Газпром Банк»;
  • «Генбанка»;
  • «Джаст Банк»;
  • «Инвестиционно Капитал»;
  • «Инвестрастбанк» и другие.

Также санкции ввели против учредителей АО «Севастопольский морской банк» Александра и Лидии Анненковых.

  • 16 марта 2014 года на территории украинского Крыма состоялся непризнанный международным сообществом так называемый «референдум о статусе полуострова».
  • Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года единолично объявил о «включении Крыма в состав РФ». Так Россия аннексировала украинскую территорию.
  • Украина, Европейский Союз, Соединенные Штаты и ни одна другая цивилизованная страна не признали результаты голосования на так называемом «референдуме» и ввели санкции против России.