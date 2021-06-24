Зеленский ввел в действие санкции СНБО против российских банков на оккупированных территориях

Украина ввела санкции против российских банков, работающих на оккупированных Россией территориях в Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму.

Соответствующее решение СНБО ввел в действие Владимир Зеленский, говорится на сайте ОП.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в указе.

Контроль за выполнением решения поручили СНБО. Указ вступает в силу со дня его опубликования. В «черный список» также попали международные платежные системы, среди которых «Колибри» и «Юнистрим».

Подсанкционним физическим и юридическим лицам заблокируют активы и запретят предоставлять кредиты и займы, а также осуществлять кредитование через покупку ценных бумаг или покупать их.

Под санкции попали всего 55 банковских учреждений, среди которых:

«Сбербанк России»;

«Агроинвестицийний коммерческий банк»;

«Аделантбанк»;

«БайкалБанк»;

«Банк Москвы»;

«Бизнес для Бизнеса»;

«Верхневолжская»;

«Газпром Банк»;

«Генбанка»;

«Джаст Банк»;

«Инвестиционно Капитал»;

«Инвестрастбанк» и другие.

Также санкции ввели против учредителей АО «Севастопольский морской банк» Александра и Лидии Анненковых.