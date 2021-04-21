Зеленський ввів у дію санкції проти чергових українців і майже 100 компаній

Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення чергових санкцій проти 13 українців і майже 100 компаній.
Відповідна інформація міститься на сайті Офісу президента.
Перелік людей, проти яких ввели санкції, має такий вигляд:
- Араік Амірханян
- Сєяр Куршутов
- Олександр Черепинський
- Едуард Кукоба
- Олег Доронін
- Тигран Мелконян
- Володимир Полуситок
- Денис Амінєв
- Сергій Сердюк
- Михайло Грібанов
- Андрій Попов
- Олег Богданов
- Юрій Дворак
Проти них запровадили санкції, оскільки за даними РНБО вони причетні до контрабанди. Також указ запроваджує санкції проти 95 компаній. Обмеження будуть чинними щонайменше три роки.
- 2 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що Рада нацбезпеки та оборони ввела персональні санкції проти першої десятки українських контрабандистів, а також низки як українських, так і закордонних компаній (серед них 11 — російських). За його словами та розрахунками експертів, збитки від контрабанди сягають 300 мільярдів гривень, що недоотримав державний бюджет. З них 100 мільярдів — унаслідок неефективної роботи митниці.
- За результатами засідання РНБО понад 100 митників відсторонили від виконання посадових обов’язків.