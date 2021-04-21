Зеленський ввів у дію санкції проти чергових українців і майже 100 компаній

Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення чергових санкцій проти 13 українців і майже 100 компаній.

Відповідна інформація міститься на сайті Офісу президента.

Перелік людей, проти яких ввели санкції, має такий вигляд:

Араік Амірханян

Сєяр Куршутов

Олександр Черепинський

Едуард Кукоба

Олег Доронін

Тигран Мелконян

Володимир Полуситок

Денис Амінєв

Сергій Сердюк

Михайло Грібанов

Андрій Попов

Олег Богданов

Юрій Дворак

Проти них запровадили санкції, оскільки за даними РНБО вони причетні до контрабанди. Також указ запроваджує санкції проти 95 компаній. Обмеження будуть чинними щонайменше три роки.