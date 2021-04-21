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Зеленський ввів у дію санкції проти чергових українців і майже 100 компаній

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:
Зеленський ввів у дію санкції проти чергових українців і майже 100 компаній

Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення чергових санкцій проти 13 українців і майже 100 компаній.

Відповідна інформація міститься на сайті Офісу президента.

Перелік людей, проти яких ввели санкції, має такий вигляд:

  • Араік Амірханян
  • Сєяр Куршутов
  • Олександр Черепинський
  • Едуард Кукоба
  • Олег Доронін
  • Тигран Мелконян
  • Володимир Полуситок
  • Денис Амінєв
  • Сергій Сердюк
  • Михайло Грібанов
  • Андрій Попов
  • Олег Богданов
  • Юрій Дворак

Проти них запровадили санкції, оскільки за даними РНБО вони причетні до контрабанди. Також указ запроваджує санкції проти 95 компаній. Обмеження будуть чинними щонайменше три роки.

  • 2 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що Рада нацбезпеки та оборони ввела персональні санкції проти першої десятки українських контрабандистів, а також низки як українських, так і закордонних компаній (серед них 11 — російських). За його словами та розрахунками експертів, збитки від контрабанди сягають 300 мільярдів гривень, що недоотримав державний бюджет. З них 100 мільярдів — унаслідок неефективної роботи митниці.
  • За результатами засідання РНБО понад 100 митників відсторонили від виконання посадових обов’язків.