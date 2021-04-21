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Зеленский ввел в действие санкции против очередных украинцев и почти 100 компаний

Автор:
Алексей Ярмоленко
Дата:
Зеленский ввел в действие санкции против очередных украинцев и почти 100 компаний

Пресс-служба Офиса президента Украины

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении очередных санкций против 13 украинцев и почти 100 компаний.

Соответствующая информация содержится на сайте Офиса президента.

Список людей, против которых ввели санкции, выглядит следующим образом:

  • Араик Амирханян
  • Сеяр Куршутов
  • Александр Черепинский
  • Эдуард Кукоба
  • Олег Доронин
  • Тигран Мелконян
  • Владимир Полуситок
  • Денис Аминев
  • Сергей Сердюк
  • Михаил Грибанов
  • Андрей Попов
  • Олег Богданов
  • Юрий Дворак

Против них ввели санкции, поскольку по данным СНБО они причастны к контрабанде. Также указе вводит санкции и против 95 компаний. Ограничения будут действовать минимум три года.

  • 2 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что Совет нацбезопасности и обороны ввел персональные санкции против первой десятки украинских контрабандистов, а также ряда как украинских, так и зарубежных компаний (среди них 11 — российских). По его словам и расчетам экспертов, убытки от контрабанды достигают 300 миллиардов гривен, которые недополучил государственный бюджет. Из них 100 миллиардов — из-за неэффективной работы таможни.
  • По результатам заседания СНБО более 100 таможенников отстранили от исполнения должностных обязанностей.