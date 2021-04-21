Зеленский ввел в действие санкции против очередных украинцев и почти 100 компаний

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении очередных санкций против 13 украинцев и почти 100 компаний.

Соответствующая информация содержится на сайте Офиса президента.

Список людей, против которых ввели санкции, выглядит следующим образом:

Араик Амирханян

Сеяр Куршутов

Александр Черепинский

Эдуард Кукоба

Олег Доронин

Тигран Мелконян

Владимир Полуситок

Денис Аминев

Сергей Сердюк

Михаил Грибанов

Андрей Попов

Олег Богданов

Юрий Дворак

Против них ввели санкции, поскольку по данным СНБО они причастны к контрабанде. Также указе вводит санкции и против 95 компаний. Ограничения будут действовать минимум три года.