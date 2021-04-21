Зеленский ввел в действие санкции против очередных украинцев и почти 100 компаний

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении очередных санкций против 13 украинцев и почти 100 компаний.
Соответствующая информация содержится на сайте Офиса президента.
Список людей, против которых ввели санкции, выглядит следующим образом:
- Араик Амирханян
- Сеяр Куршутов
- Александр Черепинский
- Эдуард Кукоба
- Олег Доронин
- Тигран Мелконян
- Владимир Полуситок
- Денис Аминев
- Сергей Сердюк
- Михаил Грибанов
- Андрей Попов
- Олег Богданов
- Юрий Дворак
Против них ввели санкции, поскольку по данным СНБО они причастны к контрабанде. Также указе вводит санкции и против 95 компаний. Ограничения будут действовать минимум три года.
- 2 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что Совет нацбезопасности и обороны ввел персональные санкции против первой десятки украинских контрабандистов, а также ряда как украинских, так и зарубежных компаний (среди них 11 — российских). По его словам и расчетам экспертов, убытки от контрабанды достигают 300 миллиардов гривен, которые недополучил государственный бюджет. Из них 100 миллиардов — из-за неэффективной работы таможни.
- По результатам заседания СНБО более 100 таможенников отстранили от исполнения должностных обязанностей.