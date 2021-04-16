СНБО вводит санкции против еще 12 контрабандистов. СМИ назвали их фамилии

Совет национальной безопасности и обороны 15 апреля решил расширить список контрабандистов, против которых введут санкции. Президент Владимир Зеленский после заседания СНБО заявил, что речь идет о 12 физических и юридических лицах.

Полный перечень лиц, попавших под санкции, обнародовало издание ZN.UA:

Владимир Полуситок — бывший заместитель начальника оперативного управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями — начальник отдела производства по делам о нарушении таможенных правил Львовской таможни;

Сергей Сердюк — бывший сотрудник Генпрокуратуры (при Юрии Луценко), фигурировал в деле о краже 37 танкеров с нерастаможенным грузом на 154 миллиона гривен из порта Одессы;

Александр Черепинский — бизнесмен, фигурировал в расследованиях проекта «Наши деньги» о махинациях во время закупок в Николаевском и Запорожском аэропортах как партнер экс-нардепа Александра Грановского (БПП). Впоследствии Грановский опроверг связь с Черепинским;