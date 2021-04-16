СНБО вводит санкции против еще 12 контрабандистов. СМИ назвали их фамилии

Совет национальной безопасности и обороны 15 апреля решил расширить список контрабандистов, против которых введут санкции. Президент Владимир Зеленский после заседания СНБО заявил, что речь идет о 12 физических и юридических лицах.
Полный перечень лиц, попавших под санкции, обнародовало издание ZN.UA:
Владимир Полуситок — бывший заместитель начальника оперативного управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями — начальник отдела производства по делам о нарушении таможенных правил Львовской таможни;
Сергей Сердюк — бывший сотрудник Генпрокуратуры (при Юрии Луценко), фигурировал в деле о краже 37 танкеров с нерастаможенным грузом на 154 миллиона гривен из порта Одессы;
Александр Черепинский — бизнесмен, фигурировал в расследованиях проекта «Наши деньги» о махинациях во время закупок в Николаевском и Запорожском аэропортах как партнер экс-нардепа Александра Грановского (БПП). Впоследствии Грановский опроверг связь с Черепинским;
Олег Доронин — бизнесмен, которого связывают со схемами с занижением стоимости товара на таможне и уклонением от уплаты налогов;
Денис Аминев — экс-сотрудник Одесской таможни, которого подозревали в краже 37 контейнеров с нерастаможенным грузом на 154 миллиона гривен из порта Одессы;
Михаил Грибанов — экс-глава Одесской таможни, в 2020 году был уволен из-за причастности к контрабанде;
Олег Богданов — бизнесмен, ранее был заместителем начальника оперативного управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями — начальником отдела производства по делам о нарушениях в Киевской городской таможне, также работал заместителем начальника Одесской таможни;
Юрий Дворак — бывший начальник Киевской таможни;
Тигран Мелконян — директор компании «Скайлайн», в 2017 году Генпрокуратура изъяла в Одесском порту семь контейнеров с сигаретами, которые передали на хранение фирме «Скайлайн». Суд разрешил уничтожить эти сигареты, но НАБУ подозревало, что сотрудники ГПУ их продали;
Сеяр Куршутов — бизнесмен, которого также связывают с Грановским, был советником президента «Ассоциации налогоплательщиков Украины»;
Эдуард Кукоба — закарпатский бизнесмен, его связывают с экс-нардепом Василием Петевкой («Наша Украина», «Воля народа»);
Андрей Попов
- 2 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что Совет нацбезопасности и обороны ввел персональные санкции против первой десятки украинских контрабандистов, а также ряда как украинских, так и зарубежных компаний (среди них 11 — российских). По его словам и расчетам экспертов, убытки от контрабанды достигают 300 миллиардов гривен — их недополучил государственный бюджет. Из них 100 миллиардов — вследствие неэффективной работы таможни.
- По результатам заседания СНБО более 100 таможенников отстранили от исполнения должностных обязанностей.