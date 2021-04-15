Зеленский: Контрабандистов ждет второй пакет санкций от СНБО

Президент Владимир Зеленский после заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил, что контрабандистов ждет второй пакет санкций.
Об этом сказал в эфире телеканала «Украина 24».
«Совет национальной безопасности и обороны будет внедрять санкции ко второй части контрабандистов. Применят санкции к 12 физическим и юридическим лицам. И это не финал. Мы видим, кто из контрабандистов имеет сколько паспортов, сколько гражданств, многие из них имеют 2—3 гражданства. С этим вопросом мы разберемся быстро», — сказал президент.
Зеленский не назвал фамилий и подробностей.
- 2 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что Совет нацбезопасности и обороны ввел персональные санкции против первой десятки украинских контрабандистов, а также ряда как украинских, так и зарубежных компаний (среди них 11 — российских ). По его словам и расчетам экспертов, убытки от контрабанды достигают 300 миллиардов гривен, недополученных госбюджетом. Из них 100 миллиардов — из-за неэффективной работы таможни.
- По результатам заседания СНБО более 100 таможенников отстранили от исполнения должностных обязанностей.