Зеленский: Контрабандистов ждет второй пакет санкций от СНБО

Президент Владимир Зеленский после заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил, что контрабандистов ждет второй пакет санкций.

Об этом сказал в эфире телеканала «Украина 24».

«Совет национальной безопасности и обороны будет внедрять санкции ко второй части контрабандистов. Применят санкции к 12 физическим и юридическим лицам. И это не финал. Мы видим, кто из контрабандистов имеет сколько паспортов, сколько гражданств, многие из них имеют 2—3 гражданства. С этим вопросом мы разберемся быстро», — сказал президент.

Зеленский не назвал фамилий и подробностей.