Зеленський: Контрабандистів чекає другий пакет санкцій від РНБО

Президент Володимир Зеленський після засідання Ради національної безпеки і оборони заявив, що контрабандистів чекає другий пакет санкцій.
Про це він сказав в ефірі телеканалу «Україна 24».
«Рада національної безпеки та оборони буде впроваджувати санкції до другої частини контрабандистів. Застосують санкції до 12 фізичних та юридичних осіб. І це не фінал. Ми бачимо, хто з контрабандистів має скільки паспортів, скільки громадянств, багато з них мають 2—3 громадянства. З цим питанням ми розберемося швидко», — сказав президент.
Зеленський не назвав прізвищ і подробиць.
- 2 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що Рада нацбезпеки та оборони ввела персональні санкції проти першої десятки українських контрабандистів, а також низки як українських, так і закордонних компаній (серед них 11 — російських). За його словами та розрахунками експертів, збитки від контрабанди сягають 300 мільярдів гривень — їх недоотримав державний бюджет. З них 100 мільярдів — унаслідок неефективної роботи митниці.
- За результатами засідання РНБО понад 100 митників відсторонили від виконання посадових обов’язків.