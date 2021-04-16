РНБО вводить санкції проти ще 12 контрабандистів. ЗМІ назвали їхні прізвища

Рада національної безпеки і оборони 15 квітня вирішила розширити список контрабандистів, проти яких запровадять санкції. Президент Володимир Зеленський після засідання РНБО заявив, що йдеться про 12 фізичних та юридичних осіб.

Повний перелік осіб, які потрапили під санкції, оприлюднило видання ZN.UA:

Володимир Полуситок — колишній заступник начальника оперативного управління боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями — начальник відділу провадження у справах про порушення митних правил Львівської митниці;

Сергій Сердюк — колишній співробітник Генпрокуратури (за часів Юрія Луценка), фігурував у справі про крадіжку 37 танкерів із нерозмитненим вантажем на 154 мільйони гривень із порту Одеси;

Олександр Черепинський — бізнесмен, фігурував в розслідуваннях проєкту «Наші гроші» про махінації під час закупівель в Миколаївському та Запорізькому аеропортах як партнер екснардепа Олександра Грановського (БПП). Згодом Грановський заперечив зв’язок із Черепинським;