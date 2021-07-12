СНБО впервые проведет заседание за пределами Киева. Данилов озвучил повестку дня

Совет национальной безопасности и обороны Украины впервые проведет выездное заседание в пятницу, 16 июля.

Об этом во время брифинга заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«В эту пятницу Владимир Александрович принял решение провести заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины в одном из областных центров. Где именно это будет происходить — будет известно завтра», — сказал он.

По словам Данилова, повестка дня уже составлена президентом. В частности, будут рассматриваться вопросы, актуальные для этого региона.

«Будут рассматриваться вопросы нашей безопасности, то, что касается НАТО, санкционной политики», — добавил секретарь СНБО.

Отдельно Данилов отметил, что во время заседания могут представить список олигархов.

«Давайте дождемся заседания в пятницу, и вы там, я думаю, услышите определенные новости по этому поводу», — заявил секретарь СНБО в ответ на вопрос журналистки и намекнул, что в списке может оказаться более 13 фамилий.