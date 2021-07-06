УПЛ перенесла поєдинок за Суперкубок України через Євро-2020. «Шахтар» та «Динамо» розіграють трофей у вересні

Українська прем’єр-ліга перенесла матч між «Шахтарем» та «Динамо» за Суперкубок України на два місяці через Євро-2020.
Про це пише пресслужба УПЛ.
«Українська прем’єр-Ліга задовольнила клопотання «Динамо», яке підтримав «Шахтар», та перенесла VBET Суперкубок України. Таке рішення було прийнято, врахувавши навантаження, яке випало на гравців обох клубів та стислі терміни на відновлення», — зазначили там.
Таким чином, обидві команди проведуть поєдинок за Суперкубок 22 вересня замість 24 липня. Місце проведення залишається незмінним — НСК «Олімпійський» у Києві.
- На груповому етапі Євро-2020 збірна України програла Нідерландам і Австрії, але перемогла Північну Македонію. Україна потрапила до 1/8 фіналу як одна з чотирьох найкращих команд, які зайняли в своїх квартетах треті місця.
- У плей-офф збірна обіграла шведів 2:1, проте вже в 1/4 фіналу поступилася Англії 0:4 та вилетіла з турніру. Цього року збірна вперше в своїй історії вийшла як в 1/8 фіналу Чемпіонату Європи, так і в 1/4.